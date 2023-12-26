Очень важный удар: что мог перевозить БДК "Новочеркасск"

Во временно оккупированной Феодосии уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". В марте 2022 года он уже был под ударом ВСУ, но тогда получил лишь повреждения.

Уничтожение такого корабля существенно отразится на вражеской группировке. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что россияне очень активно используют море для разных целей.

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Что мог перевозить "Новочеркасск"

Следует вспомнить события, произошедшие 24 марта 2022 года в оккупированном Бердянске. Тогда был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а три других корабля, в том числе "Новочеркасск", получили повреждения. Также подтвердили гибель троих членов экипажа.

В преддверии этого россияне хвастались, что морем привозят технику и боекомплект, даже снимали об этом сюжеты. Их журналисты стали лучшими корректировщиками огня, потому что даже показали на каком причале стоит корабль,

– заметил Виктор Дудукалов.

Поэтому для оккупантов эти корабли очень важны. Они понимают, что суша находится под огневым контролем и ее легко поразить или перерезать определенный участок соединения. Поэтому россияне так сильно оберегают Керченский мост, хотя он полностью находится под их контролем. Однако они понимают, что мост – это их слабое звено.

По морю они способны перевозить больший груз, делать это тайно. Мы только можем представить, какое количество боекомплекта могло быть на этом одном морском объекте,

– подчеркнул Дудукалов.

Несмотря на физический контроль россиян над морем, все равно удается наносить поражения, которые оказывают влияние в том числе и на ситуацию на фронте. По словам Дудукалова, если на корабле были "Шахеды", то это победа для всей Украины, потому что эти беспилотники представляют угрозу для любого города.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности ВСУ сообщили, что на борту корабля действительно были БПЛА "Шахед", которые страна-агрессор использует для атак на украинские города.

"Для оккупантов с учетом логистики, а также их боевого настроения - это очень серьезный удар. Такие "акции" нужны, чтобы враг хорошо понял, что ему нечего делать на нашей земле", – подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.

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