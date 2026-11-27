Силы обороны Украины систематически наносят удары по российским НПЗ, мостам в Ростовской области и энергетическим узлам. Уничтожение пяти ключевых мостов способно полностью остановить военную логистику противника.

Последние удары по российским НПЗ в Ростовской области и Краснодарском крае уничтожают не только установки, но и стратегические запасы топлива, отметил в эфире 24 Канала руководитель центра по изучению оккупации Петр Андрющенко. По словам эксперта, если бытовой дефицит в первую очередь ударяет по гражданскому населению, то уничтожение запасов напрямую останавливает снабжение оккупационных войск.

Уязвимые мосты вместо Крымского

Андрющенко подчеркнул важность двух автомобильных мостов в самом Ростове-на-Дону, которые являются ключевыми для всей южной группировки захватчиков. Именно через этот город враг перебрасывает эшелоны и колонны с техникой, боеприпасами и топливом в оккупированные Иловайск, Волноваху, Донецк, Токмак и Мелитополь.

Чтобы остановить или существенно затруднить российскую логистику на срок от 24 часов и более, нам нужно снести где-то до пяти мостов. Это вполне выполнимая задача: они гораздо более уязвимы, чем Крымский мост. Часть из них россияне наспех латали после 2022 года, поэтому качество конструкций очень низкое,

– отметил Андрющенко.

В настоящее время переправа через реку Миус уже функционирует в реверсном режиме только для грузовиков с задержкой пересечения до пяти часов, а объезд для остального транспорта составляет примерно 100 км. Из-за угрозы новых атак водители грузовиков в Мариуполе даже боятся останавливаться на трассах и пытаются ночевать во дворах жилых многоэтажек, прячась за гражданскими лицами.

Удары по энергетике как способ вывести из строя ПВО

Комментируя поражение Невинномысской ГРЭС и объектов в Курской области, эксперт подчеркнул, что эти атаки четко рассчитаны на обесточивание именно военных предприятий и инфраструктуры противника.

Эти удары выводят из строя радары, РЭБ и системы ПВО, лишают питания предприятия ВПК и напрямую влияют на ситуацию на фронте. Результатом атаки на Невинномысск стал блэкаут в Крыму. В России огромные проблемы с балансировкой мощностей и собственной генерацией,

– пояснил гость эфира.

ГРЭС – это сверхмощные государственные районные электростанции, обслуживающие большие промышленные массивы, поэтому удары по ним наносят критический ущерб российскому тылу и оборонным заводам.

Напомним, ранее Силы обороны повредили автомобильную часть Крымского моста, что заблокировало движение через Керченский пролив. Из-за этого весь поток военной техники оккупантов перебросили на единственную трассу, где их колонны стали легкой мишенью.