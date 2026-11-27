Останні удари по російських НПЗ в Ростовській області та Краснодарському краї знищують не лише установки, а й стратегічні резерви пального, зазначив в ефірі 24 Каналу керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За словами експерта, якщо побутовий дефіцит насамперед б'є по цивільних, то випалювання запасів безпосередньо зупиняє забезпечення окупаційних військ.

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Вразливі мости замість Кримського

Андрющенко акцентував на важливості двох автомобільних мостів у самому Ростові-на-Дону, які є головними для всього південного угруповання загарбників. Саме через це місто ворог перекидає ешелони та колони з технікою, боєприпасами і паливом на окуповані Іловайськ, Волноваху, Донецьк, Токмак і Мелітополь.

Щоб зупинити або суттєво ускладнити російську логістику на термін від 24 годин і більше, нам потрібно знести десь до п'яти мостів. Це цілком здійсненне завдання: вони набагато вразливіші, ніж Кримський міст. Частину з них росіяни поспіхом латали після 2022 року, тому якість конструкцій дуже низька– зазначив Андрющенко.

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Наразі переправа через річку Міус уже функціонує в реверсному режимі лише для вантажівок із затримкою перетину до п'яти годин, а об'їзд для іншого транспорту сягає приблизно 100 км. Через загрозу нових атак водії вантажівок у Маріуполі навіть бояться зупинятися на трасах і намагаються ночувати у дворах житлових багатоповерхівок, ховаючись за цивільними.

Удари по енергетиці як спосіб вимкнути ППО

Коментуючи ураження Невинномиської ДРЕС та об'єктів у Курській області, експерт наголосив, що ці атаки мають чіткий розрахунок на знеструмлення саме військових підприємств та інфраструктури ворога.

Ці удари вимикають радари, РЕБ і системи ППО, позбавляють живлення підприємства ВПК та безпосередньо впливають на фронт. Результатом атаки по Невинномиську став блекаут у Криму. В Росії величезні проблеми з балансуванням потужностей і власною генерацією– пояснив гість ефіру.

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ДРЕС – це надпотужні державні районні електростанції для великих промислових масивів, тому удари по них завдають критичної шкоди російському тилу та оборонним заводам.

Нагадаємо, раніше Сили оборони пошкодили автомобільну частину Кримського мосту, що заблокувало рух через Керченську протоку. Через це весь потік військової техніки окупантів перекинули на єдину трасу, де їхні колони стали легкою мішенню.