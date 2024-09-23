Шанс был минимальный, разведчики раскрыли детали ликвидации российской ПВО С-400

15-я бригада артрозведки "Черный лес" продемонстрировала эффективные действия по уничтожению российского зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" большого и среднего радиуса действия. Это событие произошло весной.

Кадры показали в видео "Украинской правды". Ликвидация установки россиян произошла в районе села Кленовка.

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Украинские бойцы успешно уничтожили российскую С-400

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов 15-й бригады артрозведки "Черный лес" Константин сообщил, что обнаружить российскую С-400 было несложно, однако поразить ее значительно сложнее. Это с тем, что обычно систему С-400 охраняют несколько менее мощных ПВО, предназначенных для уничтожения всех разведывательных дронов.

Справка. ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принята на вооружение страны-террориста в 2007 году. Поскольку мы имеем дело с разработкой террористов, то все последующие характеристики все же советуем воспринимать как только декларативные, потому что на практике все может быть так успешно, как и у спутника "Луна-25".

Командир отметил, что они имели общее представление в том, где может быть слабые места в обороне противника. Однако они также не исключали возможности наличия у россиян каких-либо систем радиоэлектронной борьбы, о которых они даже не догадывались до вылета. Поэтому с каждым километром полета дрона напряжение операторов росло.

Первый дрон, который летел, чтобы упороть С-400, россияне сбили.

Вообще-то посылать второй борт было тупым решением. Потому что если тебя сбили первый раз, то значит, враг работает в активном режиме. Вряд ли они такие сидят: "А, ну этот сбили, идем отдыхать". Шанс на такое минимальный, не более чем случайность,

– объяснил Константин.

Однако, по его мнению, экипаж принял "тупое" решение, подняв в воздух второй самолет, который смог прорваться. Пилоты, чувствуя одновременно поражение и радость, увидели на экране установку комплекса "С-400".

"В определенных районах есть "С-300" и "С-400", которые постоянно делают какие-то маневры, перемещения. А этих никто не трогал, они были достаточно далеко от линии фронта – и вообще расслабились", – сказал боец.

По его словам, обычно россияне держат отдельно и пусковые, и радиолокационные станции, и командные пункты, но на этот раз они находились вместе.

Он добавил, что эта российская техника оказалась действительно неплохой: "С-400" смог даже перехватить какие-то ракеты, выпущенные по нему.

Украинские бойцы уничтожили российскую установку С-400: смотрите видео

Кроме того, в телеграмм-канале "Киберборошно" отметили, что это уничтожение С-400 произошло в районе села Кленовка.