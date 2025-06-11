Начало положено: какой удар не позволит больше подняться стратегическим бомбардировщикам России

После атаки на нефтебазу "Кристалл" в Энгельсе 6 июня спутниковые снимки показывали пожар и разрушения. Впоследствии стало известно, что масштабы разрушений гораздо больше. Однако Украина может нанести врагу еще больше убытков, учитывая использование стратавиации.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что под землей Энгельса находится еще один "интересный" склад. Его уничтожение могло бы изменить русло целой реки.

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Какой удар не позволит больше подняться стратегическим бомбардировщикам России

На снимках за 10 июня можно заметить уничтожение или критическое повреждение по меньшей мере 5 или 7 резервуаров с горючим, что вдвое больше, чем считалось ранее. Военный эксперт объяснил, что на в Энгельсе был целый склад горючего для заправки российских самолетов, в том числе и стратегической авиации уровня Ту-160.

Важно было его уничтожить, но это один из расходников. Основной склад находится под землей в карстовых пещерах. Там есть десятки тонн авиационного керосина, то есть запасы для стратегической авиации. Туда достать трудно, но возможно,

– подчеркнул он.

Свитан отметил, что благодаря этой базе российская стратегическая авиация еще может работать из Энгельса. Удар по нефтебазе "Кристалл" был действительно важен, но Украина могла бы уничтожить и подземные запасы врага. Интересно, что после его уничтожения река Волга может изменить русло в Аральское море.

Кстати, сегодня в Энгельсе Саратовской области произошел громкий взрыв. Россияне утверждают, что он мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе, который расположен всего в 2 километрах от нефтебазы "Кристалл" вблизи авиабазы "Энгельс".