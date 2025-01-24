Разведка ГУР уничтожила российскую РЛС "гармонь" и обслуживающих ее специалистов

ГУР МО Украины уничтожило российскую РЛС "гармонь" и ее обслугу на оккупированной территории Запорожья. После неуспешной первой атаки, разведчики нанесли повторный удар, ликвидировав технику и военных.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают эффективно уничтожать вражеские технические средства на оккупированных территориях.

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Отыгран последний акт “гармони”

Недавно разведчики обнаружили российскую радиолокационную станцию 1Л122 “гармонь”, которая использовалась для радиотехнической разведки в Запорожской области. Это оборудование является одним из ключевых элементов российской военной инфраструктуры на передовой.

Удар по “гармони”: смотреть видео

Первая попытка поражения РЛС не была успешной из-за неблагоприятных погодных условий, которые усложнили точность удара. Однако взрыв, произошедший во время атаки, заставил российских военных эвакуировать технику. Они быстро разобрали РЛС, загрузили ее на автомобиль и пытались покинуть место происшествия. Однако разведчики не дали врагу шансов на побег.

В результате повторного удара украинскими военными было уничтожено не только саму РЛС “гармонь”, но и автомобиль, перевозивший технику, а также всю обслугу – группу российских специалистов, которые отвечали за радиотехническую разведку.