"Интеллект россиян": авиаэксперт оценил, какие цели сбивали пораженные комплексы "Валдай"

В ГУР сообщили об уничтожении 2 РЛС "Валдай" под Москвой. Они являются относительно новыми комплексами россиян, которые до сих пор их испытывают.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что РЛС "Валдай" служит не просто как радиолокационная станция. Она может противодействовать определенным видам дронов.

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Что сбивали РЛС "Валдай"

Авиаэксперт объяснил, что комплексы "Валдай" – это радиолокационная система, которая позволяет отслеживать низкочастотные цели на расстоянии 5 километров, например, беспилотники Mavic или дроны класса Autel. Зато большие дроны, в частности украинский дрон "Аист", РЛС могла видеть на расстоянии примерно 15 километров.

Это не просто система радиолокации, она помогает противодействовать дронам, создавая помехи на каналах GPS. Это замедляет содержание спутниковых данных и влияет на возможность ориентироваться в воздухе,

– подчеркнул он.

Россияне разработали комплексы в 2018 году и представили их во Франции на военной выставке. В то же время их у оккупантов немного, враг до сих пор проводит различные испытания, чтобы РЛС были полезными.

Уничтожение таких опытных образцов является сверхважным. Они есть в единственном варианте, их испытывают и дорабатывают. Это потеря интеллектуальных возможностей и времени на их производство,

– подчеркнул Храпчинский.

Напомним, что "хлопок" также активно появляется на российских НПЗ и нефтеперекачивающих станциях. Недавно дроны СБУ поразили станцию "Андреаполь", которая является составной трубопровода, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.