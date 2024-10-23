Почему в российской армии случился "черный день": военный обзор от Свитана

Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ликвидировали российских морпехов на территории Курской области России. Известно, что эти российские преступники ранее казнили бойцов Сил обороны.

В ежедневной сводке на 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, проанализировал действия россиян на Покровском направлении.

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Ликвидация россиян

По его словам, уже не одна бригада российских морпехов засветилась в геноцидных действиях, демонстрируя фото и видео подтверждения этих действий. Это военные преступления без срока давности.

Именно эта 155 бригада была замечена в расстрелах и издевательствах над нашими военнопленными. Сейчас у них действительно "черный день",

– рассказал Роман Свитан.



Российские морпехи / Скриншот из видео

"Однако этот "черный день" у них будет до конца их существования. Сдаться у них уже не получится", – добавил военный эксперт.

Войска КНДР

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что есть доказательства того расположения войск КНДР на территории России. Сейчас глава Пентагона воздержался от деталей относительно того, какая цель пребывания этих сил на территории страны-агрессора.

Роман Свитан отметил, что первые подразделения однозначно выйдут на линию боевого соприкосновения, ведь они уже давно проходят обучение.

Преимущественно это командный состав для вывода на линию боевого соприкосновения. Далее будет возвращение назад для продолжения подготовки своего личного состава – этих тысяч, которые могут через некоторое время появиться на нашем фронте,

– отметил Свитан.

"Я думаю, что сейчас за ними будет пристальное внимание, чтобы не дать возможности завершить подготовку личного состава. Их надо будет уничтожить. Механизмы есть", – подчеркнул военный эксперт.