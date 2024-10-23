У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, проаналізував дії росіян на Покровському напрямку.

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Ліквідація росіян

За його словами, вже не одна бригада російських морпіхів засвітилася в геноцидних діях, демонструючи фото й відео підтвердження цих дій. Це воєнні злочини без терміну давності.

Саме ця 155 бригада була помічена в розстрілах та знущаннях з наших військовополонених. Зараз у них дійсно "чорний день",

– розповів Роман Світан.



Російські морпіхи / Скриншот з відео

"Проте цей "чорний день" у них буде до кінця їх існування. Здатися в них вже не вийде", – додав військовий експерт.

Війська КНДР

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того розташування військ КНДР на території Росії. Наразі очільник Пентагону утримався від деталей щодо того, яка мета перебування цих сил на території країни-агресорки.

Роман Світан зазначив, що перші підрозділи однозначно вийдуть на лінію бойового зіткнення, адже вони вже давно проходять навчання.

Переважно це командний склад для виводу на лінію бойового зіткнення. Далі буде повернення назад для продовження підготовки свого особового складу – оцих тисяч, які можуть через певний час зʼявитися на нашому фронті,

– зазначив Світан.

"Я думаю, що зараз за ними буде пильна увага, аби не дати можливості завершити підготовку особового складу. Їх треба буде знищити. Механізми є", – наголосив військовий експерт.