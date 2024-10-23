Про це повідомив представник пресслужби 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Еспресо".

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Він наголосив, що Липці – це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада Хартія" зайшла на Харківщину в травні цього року, ворог уже наступав на околицях селища. Тоді ворога вдалося вибити.

"Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями", – зазначив Дегтярьов.

ЗСУ перехоплюють ініціативу

За його словами, на півночі Харківської області нашим військовим вдається перехоплювати ініціативу та по трохи звільняти території.

При цьому Дегтярьов додав, що специфіка дій залежить від місцевості: Липці оточені полями, там лише де-не-де є лісові масиви, лісопосадки та лісосмуги. Тому в тому районі основні бої ведуть саме за такі лісові масиві, адже зона оборони на відкритій місцевості не має сенсу.

До слова, 16 жовтня ГУР повідомило, що їх підрозділи здійснили успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.