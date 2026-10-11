Палали грузовики и укрытия оккупантов: пограничники показали новые кадры операции "Вивальди"

Украинские военные опубликовали новые кадры поражения российских орудий, тяжелой бронетехники и логистического транспорта. Боевые действия проходили в рамках наступательных операций на фронте.

Бойцы подразделения "Феникс" совместно с силами Третьего армейского корпуса провели успешные действия вражеских целей в ходе наступательной операции "Вивальди". На опубликованных кадрах запечатлена ликвидация вражеских укрытий и личного состава противника, что сообщили в Госпогранслужбе.

Как украинские защитники уничтожали логистику оккупантов?

Под прицел украинских защитников попали не только боевые машины, но и грузовики, а также другой транспорт, обеспечивавший логистику оккупантов. Все обнаруженные цели ярко горели и взрывались после точных ударов.

Как горела и взрывалась техника оккупантов – смотрите в видео:

Что известно о ходе операции "Вивальди"?

Напомним, ранее мы писали, что на предыдущих этапах этой операции украинские силы активно применяли комбинацию FPV-дронов и сброса боеприпасов. Тогда в третьем корпусе отмечали высокую эффективность беспилотных систем. Украинские военные рассказали, что уничтожали российских оккупантов, которые передвигались на транспорте или пытались добраться до позиций пешком.

Благодаря слаженным действиям во время наступления удалось сорвать попытку россиян обойти Славянск и Краматорск с севера. Также бойцы взяли в плен более 250 российских военных, среди которых были офицеры и специалисты. Оккупанты массово сдавались из-за нехватки еды, отсутствия эвакуации и постоянной угрозы расстрела со стороны собственного командования.