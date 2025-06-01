Дрон-перехватчик сбил российский разведывательный БпЛА на рекордном расстоянии до линии фронта
- Украинский FPV-дрон уничтожил российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в 33 километрах от линии фронта.
- Операцию провели операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем возле населенного пункта Толпино Курской области.
Теперь украинские зенитные FPV-дроны поражают российские беспилотники на расстояниях, присущих традиционным ЗРК. В сети обратили внимание на уничтожение вражеского "Орлан-10" за рекордные 33 километра от линии фронта.
Об этом сообщает "Потужный информатор" со ссылкой на видео командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, передает 24 Канал. Соответствующие кадры опубликовали в понедельник, 2 июня.
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Что известно об уничтожении БпЛА
Для поражения российского разведывательного БпЛА "Орлан-10" использовали украинский FPV-дрон самолетного типа "Чаклун".
Это произошло на рекордном расстоянии до линии боевого соприкосновения – за 33 километра, что вблизи населенного пункта Толпино Курской области.
Уничтожение разведывательных БпЛА противника: смотрите видео
Руководили перехватом вражеской цели операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, известной также как "Птицы Мадьяра".
Напомним, в конце мая появились кадры уничтожения "Шахеда" военными 38-го зенитно-ракетного полка с помощью перехватчика STING от "Диких шершней" во время российских массированных атак.