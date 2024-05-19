"Был корабль – и нет": ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон", – СМИ

В ночь на 19 мая ВСУ уничтожили морской тральщик Черноморского флота "Ковровец". Однако СМИ утверждают, что вместо него удалось ликвидировать другое вражеское судно.

В ночь на 19 мая взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках. Впоследствии Генштаб ВСУ и ВМС сообщили, что ночью украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец".

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Вероятно, поразили не "Ковровец"

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины 19 мая заявили об уничтожении морского тральщика России 266-М "Ковровец". Однако по данным СМИ, ночью был нанесен ракетный удар по МРК "Циклон" в Севастополе.

"Крымский ветер" пишет, что по данным мониторинговой группы, сегодня у Курячей пристани, рядом с которой был нанесен ракетный удар, находился корабль длиной 70 – 75 метров. После обеда корабля на месте уже не было.

Длина тральщика проекта 266-м "Аквамарин" – 61 метр (тральщик "Коврик", о поражении которого заявили ВСУ), МРК "Циклон" – 67 метров. Мы предполагаем, что именно "Циклон" попал под удар. Точность измерения расстояний у спутника невысокая,

– говорится в сообщении.

Как сообщает "Досье Шпиона", согласно данным от источника, сегодня ночью был нанесен ракетный удар по малому кораблю проекту 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Однако там отметили, что информация требует дополнительного подтверждения.

По предварительной информации, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили нашему государству в рамках военной помощи. Отмечается, что предварительно, корабль "Циклон" уничтожен.

Также сообщают, что в результате удара погибли 6 военнослужащих Черноморского флота России, еще 11 получили ранения. Впрочем, официально информацию не подтверждали.

Что известно о МРК "Циклон"

"Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800. Был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м. Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России.

Что говорят в Силах обороны Юга

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу объяснил, что по состоянию на сейчас информацию о потоплении МРК "Циклон" проверяют, все детали по этому вопросу выясняют.

Подробности будут обнародованы позже. Заметим, что OSINT-расследователи CyberBoroshno указали, что на спутниковых снимках за 17 мая "Циклон" стоял на 200 метров восточнее "Ковровца".