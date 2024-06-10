Уже 20 лет работают над ними, – авиаэксперт о российских истребителях "5 поколения" Су-57

Во время атаки на аэродром "Ахтубинск" 8 июня удалось поразить новейший российский истребитель Су-57. Это очень хорошее событие для Украины, ведь эти самолеты не стоит недооценивать.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что россияне разрабатывают истребители Су-57 очень долгое время. Эти самолеты являются едва ли не самой мощной составляющей всей российской тактической авиации.

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Изготовление Су-57

По словам авиационного эксперта, вся программа по Су-57 финансировалась Индией. В 2018 году один российский истребитель "пафосно" загорелся на взлетной полосе, после этого индусы вышли из проекта производства. К этому времени россияне имели 3 – 4 самолета для различных испытаний, потом оккупанты за год произвели 6 самолетов, в следующем году 2. Сейчас в России было 10 – 12 таких истребителей.

Их там (в России – 24 Канал) пытаются разработать, это "5 поколение", в течение 20 лет, может даже больше,

– отметил Криволап.

Что представляют собой российские истребители

Авиационный эксперт рассказал, что Су-57 – это очень опасные самолеты для Украины. Хотя они имеют много недостатков, но у этих самолетов есть низкая радиозаметность, они имеют возможность летать на небольших высотах.

В иерархии российской авиации – это самый серьезный, мощный самолет тактической авиации, истребитель Су-57. Поэтому к нему надо относиться очень серьезно и поражение 15% их способности – это очень, очень, очень хорошо,

– подчеркнул Криволап.

Уничтожение Су-57: что известно