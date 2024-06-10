Уже 20 лет работают над ними, – авиаэксперт о российских истребителях "5 поколения" Су-57
Во время атаки на аэродром "Ахтубинск" 8 июня удалось поразить новейший российский истребитель Су-57. Это очень хорошее событие для Украины, ведь эти самолеты не стоит недооценивать.
Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что россияне разрабатывают истребители Су-57 очень долгое время. Эти самолеты являются едва ли не самой мощной составляющей всей российской тактической авиации.
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Изготовление Су-57
По словам авиационного эксперта, вся программа по Су-57 финансировалась Индией. В 2018 году один российский истребитель "пафосно" загорелся на взлетной полосе, после этого индусы вышли из проекта производства. К этому времени россияне имели 3 – 4 самолета для различных испытаний, потом оккупанты за год произвели 6 самолетов, в следующем году 2. Сейчас в России было 10 – 12 таких истребителей.
Их там (в России – 24 Канал) пытаются разработать, это "5 поколение", в течение 20 лет, может даже больше,
– отметил Криволап.
Что представляют собой российские истребители
Авиационный эксперт рассказал, что Су-57 – это очень опасные самолеты для Украины. Хотя они имеют много недостатков, но у этих самолетов есть низкая радиозаметность, они имеют возможность летать на небольших высотах.
В иерархии российской авиации – это самый серьезный, мощный самолет тактической авиации, истребитель Су-57. Поэтому к нему надо относиться очень серьезно и поражение 15% их способности – это очень, очень, очень хорошо,
– подчеркнул Криволап.
Уничтожение Су-57: что известно
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что реакция в Кремле из-за уничтожения истребителя действительно очень горячая и ощутимая. Су-57 россияне пытались тщательно прятать и оберегать.
- Поражение Су-57 является первым случаем в истории. Су-57 – самый современный истребитель Москвы. Он способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.
- В российском телеграмм-канале Gulagu.net со ссылкой на собственные источники отмечали о повреждении самолета на военном аэродроме в Ахтубинске. Там указали, что этот "экземпляр" пока не может выполнять боевые задачи и участвовать в атаках против Украины. Также в сети распространили фото уничтоженного самолета, однако фотография оказалась еще за 2012 год.