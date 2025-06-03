"С F-16 было бы еще мощнее": летчик-инструктор проанализировал работу "Сушек" против вражеских ЗРК

Украинский Су-27 уничтожил американской ракетой AGM-88 HARM российский ЗРК. Хотя подготовка к этому была достаточно сложной, результат впечатляющий.

Однако еще эффективнее работать по таким целям Украине помогли бы истребители F-16. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что именно такие американские ракеты помогли уничтожить уже не один десяток ЗРК России.

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О работе "Сушек" против вражеских ЗРК

Полковник запаса ВСУ отметил, что ракетами HARM сейчас работают именно самолеты Су-27. Поскольку на них нет авионики, летчик не может нацелить ракету, это делается еще перед полетом на земле. То есть команда сначала рисует приблизительную площадку обхвата ракеты, пилот ее сбрасывает на определенной высоте и она, запрограммированная ранее, уже ищет ЗРК.

Пока наши F-16 не будут использовать эту ракету, а с ними было бы еще мощнее, это очень сложно. Однако возможно – мы видим, как отработал Су-27 по ЗРК. Уже не один десяток российских зенитно-ракетных комплексов мы уничтожили именно с помощью HARM,

– подчеркнул он.

Свитан добавил, что Украина имела советский прототип таких ракет, но все же американские намного современнее и эффективнее. Все, что сейчас остается нашей стране – получить больше истребителей F-16.

К слову, ранее бойцы подразделения беспилотных авиационных систем уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель" на Харьковщине. Она вспыхнула после двух попаданий дронов-камикадзе.