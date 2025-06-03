Однак ще ефективніше працювати по таких цілях Україні допомогли б винищувачі F-16. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що саме такі американські ракети допомогли знищити вже не один десяток ЗРК Росії.

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Про роботу "Сушок" проти ворожих ЗРК

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що ракетами HARM зараз працюють саме літаки Су-27. Оскільки на них немає авіоніки, льотчик не може націлити ракету, це робиться ще перед польотом на землі. Тобто команда спершу малює приблизний майданчик обхвату ракети, пілот її скидає на певній висоті і вона, запрограмована раніше, вже шукає ЗРК.

Поки наші F-16 не будуть використовувати цю ракету, а з ними було б ще потужніше, це дуже складно. Однак можливо – ми бачимо, як відпрацював Су-27 по ЗРК. Вже не один десяток російських зенітно-ракетних комплексів ми знищили саме за допомогою HARM,

– наголосив він.

Світан додав, що Україна мала радянський прототип таких ракет, але все ж американські є набагато сучасніші та ефективніші. Все, що зараз залишається нашій країні – отримати більше винищувачів F-16.

До слова, раніше бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем знищили російську систему радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель" на Харківщині. Вона спалахнула після двох влучань дронів-камікадзе.