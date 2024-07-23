Украинские спецслужбы уничтожают российскую ПВО: обзор боевых действий от Свитана

Украинским силам обороны удалось уничтожить российский ЗРК "Тор". Кроме того, украинские БпЛА атаковали Крым в районе Севастополя.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что санкции Малюка-Буданова добрались уже до вражеской ПВО.

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Атака на Крым

Свитан отметил, что несколько десятков дронов атаковали Крым. Радует то, что это не единичные беспилотники, а действительно мощная волна БпЛА. Весомый вклад делают даже те дроны, которые не попадают в объект, потому что их сбивают россияне.

Они как минимум засушивают систему ПВО врага, вынимая у них ракеты, которые потом не полетят по нашим самолетам. Это очень грамотный ход – уменьшить количество ракет у врага. Те же дроны, проходящие, они наносят боевое поражение,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Уничтожение ЗРК "Тор"

По словам летчика-инструктора, система ПВО "Тор" хорошо известна на Донбассе уже лет 10. С ней связаны и трагические события. У россиян очень много этих советских ЗРК. Одну из таких наши силы обороны уничтожили в Донецкой области возле Еленовки.

"Одна из основных задач нашей разведки и средств поражения – уничтожение ПВО врага для захвата преимущества в воздухе при подходе серьезных самолетов. Как только наша аэроразведка или наземная разведка находит расположение ЗРК, сразу же идет уничтожение", – подчеркнул военный эксперт.