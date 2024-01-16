Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, сейчас россияне возьмут условную паузу, чтобы разобраться, что именно это был за удар.
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"Эти самолеты собирают информацию о том, что слетает с территории Украины, какие ракеты, какие самолеты и так далее. То есть это действительно "ударили по глазам" и можно ожидать в ближайшее время какие-то дополнительные удары", – сказал Ступак.
Последствия ликвидации А-50
По словам Ступака, россияне пока могут взяться за "разбор прилета". Подразумевается то, что враг может оценивать как именно произошел удар, с чего, чем и так далее. Не исключение, что после оккупанты могут оттащить вглубь России свою технику, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.
Условно они оттянут (технику – 24 канала) на 100 километров в глубину. Соответственно настолько же меньше они будут видеть украинскую территорию и иметь меньшую фору увидеть украинские самолеты в воздухе,
– объяснил экс-сотрудник СБУ.
Кроме этого оккупанты не так быстро смогут пополнить и условный человеческий ресурс. Поскольку для подготовки пилотов такого уровня необходимо значительное время.
"Это не буряты, которых набрали где-то из отдаленного поселка, посадили и сказали: здесь крути, здесь дергай, это не трогай, об этом вообще забудь, полетели – такого точно не будет. Это люди, которые минимум пять лет учатся в профильном институте, плюс минимум 5 лет имеют непосредственной работы на этом самолете. А когда мы видели фотографии этих сидящих там людей, то они с опытом по 15 – 20 лет. Поэтому они потеряли очень серьезный человеческий ресурс", – пояснил Ступак.
Отметим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ликвидация самолета А-50 не сильно повлияет на способность россиян обстреливать территории Украины. Ведь российским ракетам и дронам, которые программируют на земле и летят они по заданному маршруту, не слишком нужен самолет ДРЛС. В то же время, А-50 стало меньше и это плюс.
Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в свою очередь подчеркнула, что эффект от ликвидации самолета уже заметен. Он – морально-психологический. Это мощная пощечина врагу, который должен быстро переориентировать свою работу.
Реакция россиян
Накануне, 15 января, российские пропагандисты спрашивали у путинского спикера Дмитрия Пескова о данном инциденте. Но, как он сам сказал, "информации нет".
"Возможно была какая-то реакция в минобороны или генштабе. Важно, что они не знают как это было сбито. Сейчас все обломки анализируют, достают раненых, убитых и, возможно, к концу недели они уже будут иметь представление, что это было", – добавил Ступак.
Что известно о ликвидации А-50: основное
- К вечеру 14 января начала распространяться информация, что наши военные успешно сбили над Азовским морем самолет А-50. Дополнительно сообщалось о поражении двигателя в Ил-22.
- Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета А-50. Он поблагодарил Воздушные силы за работу.
- Юрий Игнат прокомментировал повреждение Ил-22. По его словам, самолет "восстановлению не подлежит". Он также добавил, что среди экипажа могут быть раненые.
- Издание Forbes назвало ликвидацию А-50 самой дорогой потерей России после крейсера "Москва". Кирилл Буданов заявил, что у России в хорошем состоянии осталось всего восемь самолетов А-50.