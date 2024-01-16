Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, сейчас россияне возьмут условную паузу, чтобы разобраться, что именно это был за удар.

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"Эти самолеты собирают информацию о том, что слетает с территории Украины, какие ракеты, какие самолеты и так далее. То есть это действительно "ударили по глазам" и можно ожидать в ближайшее время какие-то дополнительные удары", – сказал Ступак.

Последствия ликвидации А-50

По словам Ступака, россияне пока могут взяться за "разбор прилета". Подразумевается то, что враг может оценивать как именно произошел удар, с чего, чем и так далее. Не исключение, что после оккупанты могут оттащить вглубь России свою технику, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Условно они оттянут (технику – 24 канала) на 100 километров в глубину. Соответственно настолько же меньше они будут видеть украинскую территорию и иметь меньшую фору увидеть украинские самолеты в воздухе,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Кроме этого оккупанты не так быстро смогут пополнить и условный человеческий ресурс. Поскольку для подготовки пилотов такого уровня необходимо значительное время.

"Это не буряты, которых набрали где-то из отдаленного поселка, посадили и сказали: здесь крути, здесь дергай, это не трогай, об этом вообще забудь, полетели – такого точно не будет. Это люди, которые минимум пять лет учатся в профильном институте, плюс минимум 5 лет имеют непосредственной работы на этом самолете. А когда мы видели фотографии этих сидящих там людей, то они с опытом по 15 – 20 лет. Поэтому они потеряли очень серьезный человеческий ресурс", – пояснил Ступак.

Отметим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ликвидация самолета А-50 не сильно повлияет на способность россиян обстреливать территории Украины. Ведь российским ракетам и дронам, которые программируют на земле и летят они по заданному маршруту, не слишком нужен самолет ДРЛС. В то же время, А-50 стало меньше и это плюс.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в свою очередь подчеркнула, что эффект от ликвидации самолета уже заметен. Он – морально-психологический. Это мощная пощечина врагу, который должен быстро переориентировать свою работу.

Реакция россиян

Накануне, 15 января, российские пропагандисты спрашивали у путинского спикера Дмитрия Пескова о данном инциденте. Но, как он сам сказал, "информации нет".

"Возможно была какая-то реакция в минобороны или генштабе. Важно, что они не знают как это было сбито. Сейчас все обломки анализируют, достают раненых, убитых и, возможно, к концу недели они уже будут иметь представление, что это было", – добавил Ступак.

Что известно о ликвидации А-50: основное