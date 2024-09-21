Сотни украинских БпЛА разнесли еще один российский склад: военная сводка от Свитана

В ночь с 20 на 21 сентября БпЛА разнесли еще один российский склад в Тверской области. Это произошло через 2 дня после того, как был уничтожен еще один стратегический склад боеприпасов в том же регионе.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что новый уничтоженный склад располагался южнее предыдущего.

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Удар по новому складу

Свитан отметил, что часть стратегических складов расположена на поверхности, часть в бункерах под землей. Несколько дней назад был поражен 107 склад в Тверской области. Спутниковые снимки показывают, что там уже ничего не осталось. Южнее 107 склада был расположен 23 склад. Там было примерно 750 000 снарядов.

Происходит работа по складам россиян нашими дальними средствами поражения. Это или реактивные БпЛА, или ракеты, вроде "Гром", чтобы поднять склады, расположенные под землей. Это может сделать только тандемный боеприпас. Продолжается работа наших спецслужб – ГУР, СБУ, ССО и т.д. по уничтожению стратегических складов врага,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Стратегические склады россиян

По словам военного эксперта, в таких складах хранится неприкосновенный запас. Его в основном опускают под землю, чтобы прикрывать страну в очень плохом состоянии. Это минусование стратегических запасов. Эти же склады россияне начали использовать в роли транзитных. Это запрещено. Такие склады нельзя использовать в роли транзитных.

"На транзитном складе загрузка, разгрузка, перезагрузка происходит на земле. Их взорвать очень легко, и вторичная детонация может взорвать и подземные склады. После того, как россияне начали использовать подземные стратегические склады как транзитные, мы их поймали. Наша разведка определяет перевозки большого количества грузов, потому происходит уничтожение", – подчеркнул летчик-инструктор.