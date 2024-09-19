Удары по объектам в тылу усиливают давление на оккупантов, – анализ ISW об уничтожении складов врага

Удары по тыловым объектам врага на территории России давит на оккупантов и подрывает их возможность наступать. Теперь Кремль может столкнуться с ухудшением логистики.

Об этом пишут аналитики ISW. В отчете добавляют, что подобные действия украинских защитников уже ранее заставляли военное руководство России менять логистику.

Важно Удар по россиянам в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю, – Defense Express

Как удар по складу в Торопце повлияет на ситуацию на фронте

Ночью 18 сентября украинские спецназовцы провели успешную спецоперацию и уничтожили склад боеприпасов в городе Торопце Тверской области. Это может оказать существенное влияние на театр боевых действий.

Аналитики напомнили, что летом 2022 года Силы обороны нанесли серии ударов реактивными системами HIMARS по российским складам боеприпасов на временно оккупированных территориях Украины. Тогда российское командование начало рассредоточивать арсеналы, что снизило эффективность логистики и возможности россиян наступать.

В ISW предполагают, что удары по складам боеприпасов на территории России, подобные по характеру и масштабам к атаке в Торопце, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики для смягчения последствий таких ударов.

Российские военные, скорее всего, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения путем создания укрытий. Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния, может позволить ВСУ более эффективно использовать такие уязвимости врага,

– отметили аналитики.

В Институте изучения войны напомнили, что ранее украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области. Поэтому, аналитики считают, что будущие удары Сил обороны по российским складам боеприпасов и ракет могут уничтожить значительную часть материальных запасов россиян.

В общем, это повлияет на наступательные возможности российской армии на всем театре боевых действий. Как считают аналитики, такое развитие событий возможно, если ВСУ будут обладать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.