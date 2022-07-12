Процесс будет только набирать обороты, – Вениславский о подрыве складов боеприпасов оккупантов

Вооруженные Силы Украины в течение двух недель активно уничтожают российские склады боекомплектов. Ежедневно раздаются взрывы на оккупированных территориях. И этот процесс будет только набирать обороты.

Об этом 24 каналу сказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Известно, что ВСУ уже попали приблизительно в 30 складов.

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По словам Вениславского, HIMARS имеют большую дальность (стреляют на расстояние около 70 километров), и они существенно изменили ситуацию на линии фронта.

"Не случайно в пропагандистских новостях вопросам поставок Украине западного вооружения уделяется так много внимания", – говорит он.

Член комитета ВР по нацбезопасности и обороне сообщил, что за последние дни уничтожено много разных складов с боеприпасами и топливом, командных пунктов и т.п. Это все заслуга и реактивные системы залпового огня.

Я надеюсь, что Украине предоставят ракеты с большей дальностью поражения. Мы над этим работаем на всех уровнях, у нас уже был разговор с представителями США относительно дальнобойных ракет, которые будут поражать военные объекты оккупантов,

– заявил Вениславский.

Поэтому, по его мнению, этот процесс будет только набирать обороты. "Мы сможем продемонстрировать, что западные образцы современного вооружения существенно нанесли ущерб для врага", – добавил он.

Вениславский об уничтожении складов оккупантов и цели врага:



Кстати, во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что ВСУ попали в еще один российский состав, там несколько часов детонировали боекомплекты.

В то же время российские пропагандисты врут, что после "хлопка" в Новой Каховке взорвались склады с селитрой, а не российские боекомплекты.

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