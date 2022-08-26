Для россиян сценарий плохой, им сложнее вести наступательные действия – Мусиенко об уничтожении складов

ВСУ продолжают успешно подрывать вражеские склады с боеприпасами. Благодаря этому российским оккупантам становится труднее вести наступательные деяния.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что российские захватчики теряют свою мощь и боеприпасы.

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"Для россиян при любых обстоятельствах сценарий плохой"

Мусиенко отметил, что под давлением украинских защитников, систематически ведущих работу по уничтожению складов, россияне меняют места дислокации относительно дальности.

Они пытаются их организовывать дальше от огня украинской реактивной артиллерии, от систем HIMARS, от авиации,

– сказал военный эксперт.

Однако, отметил он, это не особо спасет захватчиков, потому что украинские силы, кроме ближнего тыла, достаточно эффективно пытаются уничтожать дальний тыл, где хранятся боеприпасы. Так ВСУ срывают логистическое обеспечение врага.

То есть для россиян при любых обстоятельствах сценарий плохой,

– подчеркнул Мусиенко.

Ведь, по его словам, противник теряет свою мощь и боеприпасы, а также сталкивается с логистическими проблемами, поскольку нужно менять маршруты и увеличивать количество техники. К тому же из-за того, что их склады обнаруживают и уничтожают, оккупантам нужно постоянно менять места дислокации. В частности, они вынуждены перемещать свои средства в более дальние тылы.

Это означает, что вести наступательные действия в таких условиях гораздо сложнее. Потому что, когда нужно осуществлять подвоз с дальних тылов, это непременно ведет к тому, что обнаруживается логистическое обеспечение и уничтожается,

– заявил военный эксперт.

То, что мы наблюдаем, заметил он, сравнимо с достаточно серьезным истощением вражеской группировки войск.

Мусиенко объяснил, почему россии сложно идти в наступление: смотрите видео

Какие потери российской авиации

Мусиенко рассказал, что в россии номинально на бумаге есть около 1 тысячи 100 самолетов разных типов. Это и самолеты-истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. Судя по статистике Генштаба ВСУ, потери российских самолетов составляют более 200 единиц.

Надо понимать, что 200 единиц – это более 50% всего авиационного парка, который россия готовила накануне полномасштабного вторжения 24 февраля,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, понеся такие потери, россияне перестали залетать в украинское авиационное пространство, потому что боятся действий украинских ПВО и Воздушных Сил ВСУ.

К тому же, отметил Мусиенко, оккупанты потеряли самых боеспособных пилотов, имевших больше всего часов налета. Быстро решить эту проблему россия однозначно не сможет. Поэтому она начала привлекать к пилотированию даже пенсионеров, которым уже за 60 лет.

Следующая проблема, которая возникла – это пополнение непосредственно самолетами. Ее они решили тем, что перебросили с других аэродромов,

– отметил военный эксперт.

В настоящее время, добавил он, вражеских самолетов снова стало 400 за счет 200 единиц, которые были стянуты с других направлений. Это сделано для того, чтобы держать Украину в напряжении, ракетном терроре.

Мусиенко резюмировал, что украинские Воздушные Силы нанесли российским ввс такой ущерб, как никто в истории. Это абсолютно беспрецедентные случаи, которые точно войдут в историю.

Уничтожение российских складов: последние новости

Мощные взрывы раздавались вечером 20 августа вблизи Чернобаевки. Там украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили вражеский склад боеприпасов. Также, как сообщило командование "Юга" 23 августа, удалось ликвидировать более десяти оккупантов и несколько единиц вражеской техники.

Очередной "хлопок" в ночь на 24 августа был в оккупированном Токмаке. На одном из предприятий города взорвалось и загорелось все, что туда свезли россияне.

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