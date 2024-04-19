Представитель ГУР МО Андрей Юсов раскрыл детали совместной операции с Воздушными силами. Он сказал, что это действительно "знаковая операция".

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Ряд ракет не выпустили

Юсов также отметил, что расстояние сбития было около 300 километров от границы Украины.

Кроме этого, он подчеркнул, что это впервые с начала полномасштабной войны было уничтожено ше во время выполнения боевой задачи собственно, в воздухе.

То есть, другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине

– объяснил Юсов.

Что известно об уничтожении Ту-22