Представник ГУР МО Андрій Юсов розкрив деталі спільної операції із Повітряними силами. Він сказав, що це справді "знакова операція".

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Низку ракет не випустили

Юсов також зазначив, що відстань збиття була близько 300 кілометрів від кордону України.

Крім цього, він підкреслив, що це вперше від початку повномасштабної війни було знищено ще під час виконання бойового завдання, власне, в повітрі.

Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні

– пояснив Юсов.

Що відомо про знищення Ту-22