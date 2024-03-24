Уничтожение узла связи Черноморского флота России в Севастополе: в ВМС рассказали о последствиях

В Севастополе украинскими крылатыми ракетами уничтожен узел связи Черноморского флота оккупантов. Это важный элемент для управления войсками.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Любые потери, особенно такие чувствительные, как связь, всегда влияют на возможность управлять войсками. В любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас есть много подразделений, то победы вам не увидеть, если вы не можете ими управлять", – отметил Плетенчук.

Ранее расследователь OSINTtechnical тоже сообщал, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты в субботу вечером поразили в Севастополе большой узел связи Черноморского флота России.

При этом отмечается, что узел связи Черноморского флота России обставлен спутниковыми антеннами SATCOM.

Поражение подтверждено

По состоянию на утро 24 марта, подтверждено поражение центра связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России в Севастополе. Более того, стало известно и об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей.

В СтратКом ВСУ сообщили о поражении БДК "Ямал" и "Азов".

Силы Обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе,

– говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе