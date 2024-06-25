Уничтожение основ российской ПВО и радиоэлектроники: военная сводка от Свитана

В ночь с 24 на 25 июня Россию мощно атаковали дроны, в частности Белгородскую область. Также пожар был на мощном заводе в Московской области.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такая работа – это уже обыденность Сил обороны.

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Атака на Белгородскую область

Свитан отметил, что приграничные области во время войны всегда будут под ударом. Белгородская область сейчас один из важнейших бастионов российской армии. В частности, фактически здесь готовят оккупантов для дальнейшей переброски, например, на Харьковщину.

Удары происходят по местам рассредоточения российских войск, инфраструктурных объектов, которые питают эти военные объекты, и от того становятся такими же. Это в основном энергетика. Также системы связи, командные пункты и штабы,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Пожар в Московской области

По словам военного эксперта, пожар в Московской области произошел на территории научно-исследовательского института "Платан". Однако это фактически завод, где производятся очень важные составляющие для ПВО, РЭБ и вообще многих средств радиолокации.

"Конечно, он должен был быть уничтожен. Механизмы уничтожения разные. Прямое, с помощью некоторых групп. В целом мы видим захват преимущества в воздухе. Они распространяются и на производство самих деталей. Такая работа будет масштабироваться", – подчеркнул летчик-инструктор.