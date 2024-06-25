Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що така робота – це вже буденність Сил оборони.

Важливо Плани у 10 тисяч на рік – росіяни побудували нові цехи для виробництва "Шахедів"․ Розслідування

Атака на Бєлгородщину

Світан зазначив, що прикордонні області під час війни завжди будуть під ударом. Бєлгородська область нині один із найважливіших бастіонів російської армії. Зокрема, фактично тут готують окупантів для подальшого перекидання, наприклад, на Харківщину.

Удари відбуваються по місцях розосередження російських військ, інфраструктурних об'єктів, які харчують ці військові об'єкти, й від того стають такими самими. Це в основному енергетика. Також системи зв'язку, командні пункти та штаби,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Пожежа в Московській області

За словами військового експерта, пожежа в Московській області сталась на території науково-дослідного інституту "Платан". Однак це фактично завод, де виробляються дуже важливі складові для ППО, РЕБ й узагалі багатьох засобів радіолокації.

"Звісно, він мав бути знищений. Механізми знищення різні. Пряме, за допомогою деяких груп. Загалом ми бачимо захоплення переваги в повітрі. Вони поширюються й на виробництво самих деталей. Така робота буде масштабуватися", – наголосив льотчик-інструктор.