Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая". Она убеждена, что уничтожение "Новочеркасска" может существенно повлиять на настроение избирателей и Путина во время избирательной кампании.

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Какое влияние имеет уничтожение корабля

Нет никаких сомнений, что на предстоящих "выборах" Путина снова провозгласят президентом, потому что в условиях диктатуры на справедливое волеизъявление можно даже не надеяться. В марте в России состоится обычное "переназначение" царя, нуждающегося в легитимности.

"Это (уничтожение "Новочеркасска" – 24 Канал) может испортить Путину настроение. Личный состав (корабля – 24 Канал) погиб, и никто об этом не говорит, чтобы не портить настроение народа перед Новым годом. Путин не успокоился и хочет пойти на Киев. А как пойти на Киев, если у тебя взрываются корабли с людьми на борту? А что если опять не получится (захватить Киев за 3 дня – 24 Канал)?" – спрашивает российская правозащитница.

Что за "смута" внутри России: сторонники "партии войны" очень громко возмутились очередной пафосной вечеринке с участием российских звезд, приверженные Кремлю. Российским фашистам не понравилось, что "сливки" России провокационно веселятся, когда сотни оккупантов ежедневно погибают в Украине. Это возмущение спровоцировало "чистки" внутри приверженных Путину звезд, которым начали отменять уже запланированные выступления, что можно считать свидетельством усиления цензуры на России.

Что известно об уничтожении БДК "Новочеркасск"