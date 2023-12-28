Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая". Она убеждена, что уничтожение "Новочеркасска" может существенно повлиять на настроение избирателей и Путина во время избирательной кампании.
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Какое влияние имеет уничтожение корабля
Нет никаких сомнений, что на предстоящих "выборах" Путина снова провозгласят президентом, потому что в условиях диктатуры на справедливое волеизъявление можно даже не надеяться. В марте в России состоится обычное "переназначение" царя, нуждающегося в легитимности.
"Это (уничтожение "Новочеркасска" – 24 Канал) может испортить Путину настроение. Личный состав (корабля – 24 Канал) погиб, и никто об этом не говорит, чтобы не портить настроение народа перед Новым годом. Путин не успокоился и хочет пойти на Киев. А как пойти на Киев, если у тебя взрываются корабли с людьми на борту? А что если опять не получится (захватить Киев за 3 дня – 24 Канал)?" – спрашивает российская правозащитница.
Что известно об уничтожении БДК "Новочеркасск"
- С рассветом 26 декабря украинская авиация направила ракету типа Storm Shadow в сторону Феодосии, где располагался старый российский транспортный корабль проекта 775 с кучей взрывчатки на борту.
- Ракета прилетела "точно в цель", из-за чего прогремел очень мощный взрыв, который успели снять местные жители. После было опубликовано фото, на котором видно, что после удара по "Новочеркасску" от него остался только металлолом.
- Это далеко не первый крупный десантный корабль, который уничтожили Силы обороны дальнобойными средствами. Еще в начале войны от "Точки-У" затонул БДК "Саратов", а в 2023 году "Оленегорский горняк" и "Минск" получили существенные повреждения от морских дронов и дальнобойных ракет соответственно.