Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая". Вона переконана, що знищення "Новочеркаська" суттєво вплине на настої виборців та самого Путіна під час виборчої кампанії.

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Який вплив має знищення корабля

Немає жодних сумнівів, що на майбутніх "виборах" Путіна знову проголосять президентом, тому що в умовах диктатури на справедливе волевиявлення можна навіть не сподіватися. В Росії відбудеться звичайне "перепризначення" царя, який потребує легітимності.

"Це (знищення "Новочеркаська" – 24 Канал) може зіпсувати Путіну настрій. Особовий склад (корабля – 24 Канал) загинув, і ніхто про це не говорить, щоб не псувати настрій народу перед Новим роком. Путін не заспокоївся й хоче "піти на Київ". А як "піти на Київ", якщо у тебе вибухають кораблі із людьми на борту? А що як знову не вийде (захопити Київ за 3 дні – 24 Канал)?" – запитує російська правозахисниця.

Що за "смута" всередині Росії: прихильники "партії війни" дуже гучно обурились черговій пафосній вечірці за участі російських зірок, що прихильні до Кремля. Російським фашистам не сподобалось, що "вершки" Росії провокативно веселяться під час того, як сотні окупантів щодня гинуть в Україні. Це обурення спровокувало "чистки" всередині прихильних до Путіна зірок, яким почали скасовувати вже заплановані виступи, що можна вважати свідченням посилення цензури на Росії.

Що відомо про знищення ВДК "Новочеркаськ"