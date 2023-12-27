З усього, що озвучують росіяни, ймовірно, правдивою цифрою є тільки те, що екіпаж корабля налічує приблизно 90 людей. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, додавши, що наслідки операції значно гірші, ніж заявляють росіяни.

До теми 33 російські моряки "зникли безвісти" внаслідок удару по "Новочеркаську": що кажуть у ВМС

Скільки людей міг втратити ворог

Як правило, під час перебування у порту на кораблі залишається лише одна зміна, яка виконує чергування. Інші можуть піти по домівках. Але враховуючи те, що місто Феодосія не є постійним пунктом базування цього корабля, то, ймовірно, родичів чи членів сімей екіпажу – не було.

Навряд чи вночі хтось йшов до порту. Думаю, більшість особового складу перебувала на борту. Ми бачили кадри цих вибухів. Якщо там не буде багато поранених, то це вже велика удача для росіян. Бо, думаю, наслідки значно фатальніші, ніж ті, які показують їхні телеграм-канали,

– розповів Андрій Риженко.

Він додав, що під час таких вибухів вижити практично неможливо. Пораненні можуть бути, але це одиничні випадки. Відтак, ймовірно, більшість екіпажу ВДК "Новочеркаськ" загинула.

ВДК "Новочеркаськ" пішов на дно: що відомо