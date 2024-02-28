Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что у российских А-50 экипаж делится на 2 части. Одна управляет самолетом, а другая обслуживает обеспечение информации радиолокационной разведки, передает 24 Канал.

Читайте также Уничтожение А-50 в Краснодарском крае: спутниковые снимки с места падения самолета

Какова ситуация с пилотами в России

Игнат заметил, что в экипажах сбитых А-50 были и молодые пилоты. По его словам, уже появляются некрологи с этими оккупантами. Также есть опытные летчики – полковники, которые действительно имеют определенный опыт работы на этой технике.

Готовится вообще любой пилот или любой специалист такого профиля в течение 5 лет в профильном вузе, ну и плюс опыт, который он получает в течение боевой работы. Безусловно это специалист серьезного класса,

– пояснил спикер.

По его мнению, таких специалистов в России немного. По словам Игната, чем больше будет уничтожено таких уникальных кадров, тем будет лучше для нас.

Как потеря А-50 повлияет на Россию