Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что у российских А-50 экипаж делится на 2 части. Одна управляет самолетом, а другая обслуживает обеспечение информации радиолокационной разведки, передает 24 Канал.
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Какова ситуация с пилотами в России
Игнат заметил, что в экипажах сбитых А-50 были и молодые пилоты. По его словам, уже появляются некрологи с этими оккупантами. Также есть опытные летчики – полковники, которые действительно имеют определенный опыт работы на этой технике.
Готовится вообще любой пилот или любой специалист такого профиля в течение 5 лет в профильном вузе, ну и плюс опыт, который он получает в течение боевой работы. Безусловно это специалист серьезного класса,
– пояснил спикер.
По его мнению, таких специалистов в России немного. По словам Игната, чем больше будет уничтожено таких уникальных кадров, тем будет лучше для нас.
Как потеря А-50 повлияет на Россию
- Недавно Юрий Игнат в разговоре с 24 Каналом объяснил, что после потери уже второго А-50 оккупанты будут оттягивать расстояние от линии боевого соприкосновения, чтобы эти самолеты не быть уничтоженными. Поэтому это уменьшит радиус их действия.
- Ранее представитель ВС ВСУ отметил, что российские захватчики не смогут заменить дронами А-50. Потому что беспилотники имеют другие задачи оперативно-тактического уровня, а эти самолеты благодаря расположенному сверху радару могут сканировать территорию на глубину до 600 километров.