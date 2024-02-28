Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, що у російських А-50 екіпаж поділяється на 2 частини. Одна керує літаком, а інша обслуговує забезпечення інформації радіолокаційної розвідки, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з пілотами у Росії
Ігнат зауважив, що в екіпажах збитих А-50 були і молоді пілоти. За його словами, вже з'являються некрологи з цими окупантами. Також є досвідчені льотчики – полковники, які дійсно мають певний досвід роботи на цій техніці.
Готується взагалі будь-який пілот чи будь-який спеціаліст такого профілю протягом 5 років у профільному виші, ну і плюс досвід, який він здобуває протягом бойової роботи. Безумовно це фахівець серйозного класу,
– пояснив спікер.
На його думку, таких спеціалістів у Росії небагато. За словами Ігната, чим більше буде знищено таких унікальних кадрів, тим буде краще для нас.
Як втрата А-50 вплине на Росію
- Нещодавно Юрій Ігнат у розмові з 24 Каналом пояснив, що після втрати вже другого А-50 окупанти відтягуватимуть відстань від лінії бойового зіткнення, щоб ці літаки не бути знищеними. Тому це зменшить радіус їхньої дії.
- Раніше речник ПС ЗСУ зазначив, що російські загарбники не зможуть замінити дронами А-50. Тому що безпілотники мають інші завдання оперативно-тактичного рівня, а ці літаки завдяки розташованому зверху радару можуть сканувати територію на глибину до 600 кілометрів.