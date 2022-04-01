Уничтоженная "Мрия" и Гостомель после оккупантов: документалисты сняли с дрона аэродром

Жестокие бои за город Гостомель Киевской области продолжались почти сразу с начала российского вторжения. 27 февраля стало известно, что самый большой в мире грузовой самолет "Мрия" был уничтожен. Из дрона показали, что осталось от самолета-гиганта.

Лишь 31 марта российские войска покинули Гостомель. После этого можно было увидеть, что сделал "русский мир" с городом и аэродром.

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На видео показали ангар, где стояла "Мрия"

Видео сняла с дрона украинская компания Babylon'13. В ролике, продолжительностью 2 минуты, видно, что аэродром превратился в разруху и выжженную землю. На кадрах – уничтоженные самолеты и автотранспорт, сорванные в результате взрывов крыши, на земле – многочисленные следы от бронетехники.

Нельзя без слез смотреть и на сам Гостомель: даже с высоты птичьего полета видно, что город потерпел большие разрушения, в частности, говорится и о жилом секторе.

Смотрите видео из Гостомеля / Видео Babylon'13:

Государственное предприятие "Антонов" предлагает учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Ранее заявляли, что на восстановление самолета-гиганта необходимо много времени и 3 миллиарда долларов.