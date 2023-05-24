Минобороны России показало кадры "зачистки ДРГ" в Белгороде: в сети объяснили, что с ними не так

Российские добровольческие формирования продолжают "освобождать" населенные пункты Белгородской области. В то же время Минобороны России уже показало кадры якобы с уничтоженной колонной техники "диверсантов".

Пользователь сети с ником Jack's House объяснил, почему обнародованные кадры – постановочные. Он отмечает, что бронетехнику на "съемочную площадку" привезли грузовиками.

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"Шоу" не удалось

Так, пользователь, который раньше был оператором эвакуатора, обратил внимание на отсутствие гравия в протекторе шин бронеавтомобиля. На шинах вообще отсутствовала какая-либо грязь. Что указывает на то, что автомобиль, вероятно, был загружен в траншею с бортовой платформы.

Колеса бронетехники чуть грязные / Фото из твиттера Jack's House

Кроме того, мужчина заметил, что на грунте не было следов, несмотря на то, что это тяжелые автомобили. При ударе и падении в траншею даже на минимальной скорости они должны были по крайней мере немного сместить землю под собой.

Вблизи места "аварии" ровная земля / Фото из твиттера Jack's House

Кроме того, на одном из фото заметны следы от шины, указывающие на то, что автомобиль боком столкнули в траншею.

Авто передвинули боком / Фото из твиттера Jack's House

Как переднее колесо перелезло через траншею, а задние нет? Тем более что в него носом нырнул другой автомобиль. Более того, он не оставил следов от шин. Фактически, шина вообще никогда не касалась земли,

– говорится в сообщении.

Пользователь считает, что "режиссеры" использовали бортовой грузовик и кран. Техника опустила средства на место и передвинула их в более драматическую позу.

Бронетехнику опустили в траншеи специальным краном / Фото из твиттера Jack's House

"Вероятно, они захватили их в Украине несколько месяцев назад или получили от Ирана, который захватил их у ИГИЛ, которая захватила их у Ирака", – добавил мужчина.