Минобороны России показало кадры "зачистки ДРГ" в Белгороде: в сети объяснили, что с ними не так
Источник:Jack's House
Российские добровольческие формирования продолжают "освобождать" населенные пункты Белгородской области. В то же время Минобороны России уже показало кадры якобы с уничтоженной колонной техники "диверсантов".
Пользователь сети с ником Jack's House объяснил, почему обнародованные кадры – постановочные. Он отмечает, что бронетехнику на "съемочную площадку" привезли грузовиками.
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"Шоу" не удалось
Так, пользователь, который раньше был оператором эвакуатора, обратил внимание на отсутствие гравия в протекторе шин бронеавтомобиля. На шинах вообще отсутствовала какая-либо грязь. Что указывает на то, что автомобиль, вероятно, был загружен в траншею с бортовой платформы.
Кроме того, мужчина заметил, что на грунте не было следов, несмотря на то, что это тяжелые автомобили. При ударе и падении в траншею даже на минимальной скорости они должны были по крайней мере немного сместить землю под собой.
Кроме того, на одном из фото заметны следы от шины, указывающие на то, что автомобиль боком столкнули в траншею.
Как переднее колесо перелезло через траншею, а задние нет? Тем более что в него носом нырнул другой автомобиль. Более того, он не оставил следов от шин. Фактически, шина вообще никогда не касалась земли,
– говорится в сообщении.
Пользователь считает, что "режиссеры" использовали бортовой грузовик и кран. Техника опустила средства на место и передвинула их в более драматическую позу.
"Вероятно, они захватили их в Украине несколько месяцев назад или получили от Ирана, который захватил их у ИГИЛ, которая захватила их у Ирака", – добавил мужчина.