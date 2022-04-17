Уничтоженные "Грады" и много мертвых россиян: в ОК "Юг" рассказали о новых потерях врага

В течение суток 16 апреля враги обстреливали артиллерией и ракетами часть юга Украины. Тем не менее они получили достойный ответ за разрушение населенных пунктов.

Наши защитники не только убили многих россиян, но и уничтожали реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщили в своде оперативного командования "Юг".

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Россияне обстреливали Николаевщину

В течение 52 суток противостояния украинского народа вторжению России, на Юге продолжались ожесточенные бои. Только за сутки россияне в этом направлении потеряли 36 своих военных и 13 единиц техники.

Среди нее были:

бронированные машины:

2 самоходные артиллерийские установки;

2 реактивных "Града".

Обстрелами враг смог повредить инфраструктуру в Николаевской области, однако погибших в результате этого нет. В общей сложности туда запустили 5 крылатых ракет.

Какая ситуация в море

Группировка врагов в Черноморской операционной зоне системно проводит разведку. Никаких активных действий российские корабли не предпринимали.

Однако наши военные готовы к чему угодно. Ведь вероятность ракетных ударов с воды до сих пор на достаточно высоком уровне.

Сводка командования "Юг" за 16 апреля: смотрите видео

Что происходит на оккупированной территории

На временно захваченной врагом части Херсона Россия хочет установить полный контроль. Кроме этого войска врага хотят отбить остальную территорию области и сосредотачиваются на удержании занятых позиций.

Что касается населения оккупированных городов, то на него продолжают давить психологически. Оккупанты распространяют вещание своих пропагандистских телеканалов. Они уже подключают там ангажированные крымские телеканалы.

Уже известно о масштабном распространении фейков о войне в Украине. В то же время, на территории области продолжают запугивание и террор в отношении гражданского населения.

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