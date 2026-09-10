Три из пяти: американский удар по иранским танкерам уничтожил суда теневого флота России

Три из пяти иранских нефтяных танкеров, уничтоженных военными США 8 сентября, были напрямую связаны с теневым флотом России и использовались для обхода санкций. Суда "Kaviz", "Charminar" и "Riesco" регулярно перевозили российское сырье и заходить в порты страны-агрессора.

Как сообщил в комментарии "Суспильному" уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, задержанные суда в течение длительного времени обеспечивали функционирование незаконных схем экспорта нефти.

Каковы подробности?

Танкер Kaviz заходил в российские порты Усть-Луга и Новороссийск и систематически отключал систему слежения AIS для сокрытия маршрутов. Судно связано с компанией Fractal Marine DMCC, которая является одним из ключевых операторов российского теневого флота.

Второй танкер, "Charminar", перевозил нефть из портов Усть-Луга, Приморска, Высоцка и Санкт-Петербурга. Даже после введения санкций Великобританией против оператора судно просто перевели под управление новых менеджеров.

При этом "Charminar" связан с судоходной империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани, которая одновременно работает с иранской и российской нефтью,

– отметил Власюк.

Схема обхода санкций и перегрузки в море

Третий уничтоженный танкер "Riesco" осуществлял непосредственную перегрузку сырья в открытом море между другими судами, подпадающими под санкции. Он одновременно обслуживал как российский, так и иранский нефтяной экспорт.

В настоящее время все три танкера находятся под санкциями Украины и США, а Kaviz дополнительно заблокирован ЕС, Великобританией, Канадой и Швейцарией.

Российский и иранский теневые флоты пересекаются через суда, менеджеров, посредников и нефтяные маршруты. Именно поэтому реакция на такие суда должна быть жесткой независимо от того, под чьим флагом и в чьих интересах они формально работают,

– пояснил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Власюк подчеркнул, что теневой флот стал реальной угрозой безопасности, поэтому ограничения должны физически лишать подсанкционных государств возможности финансировать войну.

Эскалация противостояния в Оманском заливе

Удары по судам стали ответом США на попытки Корпуса стражей исламской революции совершить атаку на американский военный корабль баллистическими ракетами. Военные США уничтожили четыре танкера в Оманском заливе и один у острова Харк.

На следующую ночь американские силы потопили еще пять иранских нефтяных танкеров, что Иран заявил о ответной атаке на 10 судов вблизи Ормузского пролива.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, американский удар по иранским танкерам затронул теневой флот России, эскалация в ближневосточном регионе уже привела к существенному росту рисков для гражданского судоходства и глобальных поставок энергоресурсов.