Бойцы Военно-морские сил Украины уничтожили российский катер, на котором оккупанты высаживались на Тендровской косе. Тут стоит обратить внимание на важный нюанс.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что уничтожение российского катера – очередная успешная операция со стороны ВМС. Сообщали о 7 уничтоженных оккупантов и еще 4 – раненых.

Что известно о Тендровской косе?

Как отметил Свитан, тут есть свои географические нюансы. И Тендровская, и Кинбурнская коса – это фактически географический "котел". Удержаться там и выходить оттуда сложно.

Где расположена Тендровская коса: смотрите карту боевых действий

Российские оккупанты контролируют левый берег Херсонщины и полуостров Крым, поэтому и лезут еще и на Тендровскую косу. Силы обороны время от времени уничтожают там врага. Очень хорошо в таких операциях проявляют себя, в частности, подразделения ГУР.

В последнее время мы не били по серьезным морским целям. Тут разные причины. Основная – Россия отвела корабли в Новороссийск. Другая причина – серьезная система ПВО, которая не дает нашим средствам поражения выполнить боевую задачу,

– сказал Свитан.

При этом в последнее время Силы обороны регулярно уничтожают средства ПВО врага в том же временно оккупированном Крыму.

