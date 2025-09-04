Бойцы ВМС уничтожили катер с россиянами, – Свитан объяснил, что происходит возле Тендровской косы
- Бойцы ВМС Украины уничтожили российский катер на Тендровской косе. Удалось уничтожить 7 оккупантов, а еще 4 – получили ранения.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал эту операцию. Он объяснил, почему сейчас стало сложнее уничтожать различные военные объекты врага на море и в Крыму.
Бойцы Военно-морские сил Украины уничтожили российский катер, на котором оккупанты высаживались на Тендровской косе. Тут стоит обратить внимание на важный нюанс.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что уничтожение российского катера – очередная успешная операция со стороны ВМС. Сообщали о 7 уничтоженных оккупантов и еще 4 – раненых.
Что известно о Тендровской косе?
Как отметил Свитан, тут есть свои географические нюансы. И Тендровская, и Кинбурнская коса – это фактически географический "котел". Удержаться там и выходить оттуда сложно.
Российские оккупанты контролируют левый берег Херсонщины и полуостров Крым, поэтому и лезут еще и на Тендровскую косу. Силы обороны время от времени уничтожают там врага. Очень хорошо в таких операциях проявляют себя, в частности, подразделения ГУР.
В последнее время мы не били по серьезным морским целям. Тут разные причины. Основная – Россия отвела корабли в Новороссийск. Другая причина – серьезная система ПВО, которая не дает нашим средствам поражения выполнить боевую задачу,
– сказал Свитан.
При этом в последнее время Силы обороны регулярно уничтожают средства ПВО врага в том же временно оккупированном Крыму.
Что известно об ударах по ПВО в Крыму?
- 31 августа ГУР дронами успешно атаковало ряд объектов в Крыму. Среди уничтоженных целей – РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, БРЛС МР-10М1 "Мыс" М1, РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400 и т.д.
- В ночь на 30 августа Силы специальных операций Украины провели ряд мероприятий на территории Крыма. В частности удалось уничтожить радиолокационную станцию к комплексу С-300.
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о недавних потерях врага в Крыму. По его словам, с 2014 года враг разместил на полуострове колоссальное количество различных радиолокационных средств. Украина пытается прореживать вражескую ПВО на этом участке фронта.