Уничтожены два десятка оккупантов, техника и артустановка: потери врага на Юге

Российские войска 25 мая продолжали обстрелы на Юге Украины. Однако также они продолжили нести значительные потери как в десятках единиц "живой силы", так и в технике.

Кроме атак военных позиций враг также бьет по мирным населенным пунктам. Детальнее о ситуации в этом направлении рассказали в возведении за сутки оперативного командования "Юг".

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Какие потери там понес враг

В общей сложности наши защитники смогли ликвидировать в южных областях примерно 20 солдат врага. Скольких еще ранили – неизвестно.

Также уничтожили такую технику россиян:

2 самоходные артиллерийские установки;

зенитную установку;

автомобильной военной технике.

Силы охраны и обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам,

– отметили в командовании.

Также добавили, что россияне в большинстве своем сейчас там занимаются укреплением позиций. Кроме того, враг готовит на Юге отступные рубежи.

Удалось сорвать один авианалет

Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине в этот день зафиксировали 3 налета российскими вертолетами Ми-8. В общей сложности в них участвовали по 2-3 единицы техники.

Один из этих вертолетной тройки удалось сорвать путем удачного обстрела, проведенного нашими подразделениями. Противник уклонялся от попаданий и был вынужден ретироваться на исходные позиции.

Накануне отразили серьезную атаку

Россияне ночью 25 мая пытались захватить часть позиций украинской армии. Однако им дали достойный отпор, поэтому враг стал выступить. Впоследствии в оперативном командовании сообщили, что в ходе этой обороны удалось убить одного оккупанта, а еще несколько откуда тянули ранеными. Поэтому служащие ОК "Юг" подчеркнули, что ситуация на их линии столкновения напряжена, однако полностью контролируется.

Подробнее о ситуации на Юге страны: смотрите видео

Как уничтожали кафиров на другом направлении

Также немного раньше отчитались за этот день в Оперативно-тактической группировке "Восток". Там сообщили, что их служащие смогли ликвидировать 62 российских военных.

Какую технику кафиров смогли уничтожить на Востоке:

6 артиллерийских систем;

4 миномета;

4 тяжелых артиллерийских тягача;

бронетранспортер;

беспилотный летательный аппарат.

Важно – какова была ситуация на фронте по состоянию на утро 25 мая: смотрите видео