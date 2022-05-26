Уничтожены два десятка оккупантов, техника и артустановка: потери врага на Юге
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские войска 25 мая продолжали обстрелы на Юге Украины. Однако также они продолжили нести значительные потери как в десятках единиц "живой силы", так и в технике.
Кроме атак военных позиций враг также бьет по мирным населенным пунктам. Детальнее о ситуации в этом направлении рассказали в возведении за сутки оперативного командования "Юг".
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Какие потери там понес враг
В общей сложности наши защитники смогли ликвидировать в южных областях примерно 20 солдат врага. Скольких еще ранили – неизвестно.
Также уничтожили такую технику россиян:
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- зенитную установку;
- автомобильной военной технике.
Силы охраны и обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам,
– отметили в командовании.
Также добавили, что россияне в большинстве своем сейчас там занимаются укреплением позиций. Кроме того, враг готовит на Юге отступные рубежи.
Удалось сорвать один авианалет
Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине в этот день зафиксировали 3 налета российскими вертолетами Ми-8. В общей сложности в них участвовали по 2-3 единицы техники.
Один из этих вертолетной тройки удалось сорвать путем удачного обстрела, проведенного нашими подразделениями. Противник уклонялся от попаданий и был вынужден ретироваться на исходные позиции.
Накануне отразили серьезную атаку
Россияне ночью 25 мая пытались захватить часть позиций украинской армии. Однако им дали достойный отпор, поэтому враг стал выступить. Впоследствии в оперативном командовании сообщили, что в ходе этой обороны удалось убить одного оккупанта, а еще несколько откуда тянули ранеными. Поэтому служащие ОК "Юг" подчеркнули, что ситуация на их линии столкновения напряжена, однако полностью контролируется.
Подробнее о ситуации на Юге страны: смотрите видео
Как уничтожали кафиров на другом направлении
Также немного раньше отчитались за этот день в Оперативно-тактической группировке "Восток". Там сообщили, что их служащие смогли ликвидировать 62 российских военных.
Какую технику кафиров смогли уничтожить на Востоке:
- 6 артиллерийских систем;
- 4 миномета;
- 4 тяжелых артиллерийских тягача;
- бронетранспортер;
- беспилотный летательный аппарат.