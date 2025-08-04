Силы обороны Украины ударили по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. Это произошло в субботу, 2 августа.

Вследствие этого был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 армии врага. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно об ударе по вражеским объектам в Запорожье?

Силы обороны 2 августа нанесли высокоточный удар по военным объектам оккупационной армии России на временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск,

– сообщили в Генштабе.

Там отметили, что ликвидация этой вражеской цели снижает огневые способности россиян на большие расстояния и уменьшает способность захватнических войск обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру региона.

Этот точный удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность наших подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов врага, в том числе и на временно оккупированных территориях.

"Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, содержание незаконно захваченных территорий и обеспечение оккупации", – написали в Генштабе.

Там отметили, что наша страна продолжит борьбу до полного вывода оккупационных войск России, восстановления территориальной целостности и установления справедливого и прочного мира.