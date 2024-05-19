Уничтожены три резервуара с горючим: ГУР атаковало нефтебазу в Ленинградской области, - источники
19 мая 2024, 13:35Читати новину українською
В России снова было неспокойно. Известно, что ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области
Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Детали об атаке, читайте далее в материале.
Смотрите также Фейерверк в честь победы Усика: дроны СБУ атаковали военный аэродром и НПЗ в России
Атака на нефтебазу в Ленинградской области
Известно, что ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области.
Как сообщили источники в спецслужбе, с помощью 3 взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. Так, в результате операции уничтожено три резервуара с горючим.
Жители Выборга в своих соцсетях сообщали о том, что в городе шумно. Так, они писали о мощном взрыве в городе около 2:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.
Что известно об "огненной" ночи в Ленинградской области: основное
- В Ленинградской области России в ночь на 19 мая вспыхнула Выборгская нефтебаза. Жители города активно жаловались в соцсетях на звуки взрывов и опубликовали фотографии, на которых виднеется черный дым.
- Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал, что информация об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу "не соответствует действительности". По его словам, на территории старой Выборгской нефтебазы произошел "хлопок" в связи с использованием пиротехнических средств.
- Однако даже сами жители города с недоверием отнеслись к его словам и не могли понять, откуда же на нефтебазе "пиротехнические средства", о чем спрашивали в комментариях.
- В российских телеграмм-каналах со ссылкой на очевидцев сообщили, что слышали взрывы в Выборге Ленинградской области ориентировочно в 3:00 19 мая.