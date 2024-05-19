Уничтожены три резервуара с горючим: ГУР атаковало нефтебазу в Ленинградской области, - источники

В России снова было неспокойно. Известно, что ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Детали об атаке, читайте далее в материале.

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Атака на нефтебазу в Ленинградской области

Известно, что ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области.



Как сообщили источники в спецслужбе, с помощью 3 взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. Так, в результате операции уничтожено три резервуара с горючим.

Жители Выборга в своих соцсетях сообщали о том, что в городе шумно. Так, они писали о мощном взрыве в городе около 2:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

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