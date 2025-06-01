Уничтожены все Ту-95МС, которые находились на аэродроме "Оленья", – мониторы

Сообщается, что на аэродроме "Оленья" были уничтожены все борта Ту-95МС. Часть из них была снаряжена ракетами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "Каменская крыса".

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Уничтожены Ту-95МС на "Оленьей"

На "Оленьей" в целом находились 4 Ту-95МС, которые и были уничтожены. Кроме того, 3 из них уже были снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

Российским "тушкам" также хорошо перепало и на других атакованных аэродромах.

Так, на аэродромах "Белая" и "Дягилево" могут быть поражены или уничтожены борта ТУ-95МС/ТУ-160/ТУ-22М3.

Всего, по данным мониторов, уничтоженных самолетов Ту-95 может быть 27.

По данным из источников СБУ, во время исторической спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической авиации России.

Подготовка к этому продолжалась более полутора лет. Ориентировочные потери российской авиации уже достигли более 2 миллиардов долларов.

Сейчас информация об уничтоженных и пораженных бортах еще уточняется.