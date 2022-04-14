Уничтожили 4 танка и 6 БТР: успехи украинских защитников в зоне ООС в сутки
14 апреля 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:ООС
Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам в зоне проведения Операции Объединенных сил. Только за сутки отважные украинские бойцы уничтожили 4 вражеских танка.
В зоне ООС отбиты 6 атак российских оккупантов
В пресс-службе Операции Объединенных сил сообщили об успехах, которые достигли в течение 14 апреля. Группировка Объединенных сил отразила 6 атак российских оккупантов.
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Также украинские военные нанесли немалые потери врагу из России на Донецком и Луганском направлениях.
Сообщается, что бойцы Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 6 бронетранспортеров;
- 4 боевые машины пехоты;
- одну артиллерийскую систему.
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