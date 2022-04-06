Уничтожили десятки оккупантов и техники: ВСУ в зоне ООС отбили 9 атак врага

Украинские военные продолжают защищать нашу землю на Донецком и Луганском направлениях. За сутки ВСУ отбили там 9 атак врага.

Соответствующая информация была обнародована в штабе Операции Объединенных сил во вторник, 5 апреля.

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Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага,

– отметили украинские воины.

Бойцы Вооруженных Сил Украины нанесли урон российским оккупантам, в частности уничтожили:

4 танка;

24 единицы бронированной техники;

20 единиц автомобильной техники;

5 артиллерийских систем.

Кроме того, наши военные захватили один российский танк. В то же время, подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников.

ВСУ уничтожили 80 оккупантов

В свою очередь в Оперативно-тактическом командовании "Восток" указали, что 5 апреля ВСУ ликвидировали до 80 орков, а также уничтожили 2 топливозаправщика.

Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу,

– добавили в ОТГ.

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