На Лиманском направлении операторам дронов удалось уничтожили редкую цель

На Лиманском направлении пилоты батальона беспилотных систем 63 бригады уничтожили реактивную систему залпового огня. Как бы оккупанты не пытались маскировать свою технику, украинские операторы дронов обнаружили ее и ликвидировали.
Об этом в своем телеграм-канале сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Какую российскую технику удалось уничтожить?
Ранее противник не решался использовать реактивные системы залпового огня так близко к линии соприкосновения. Однако, как только сделал это – наши военные обнаружили цель и ликвидировали ее.
Все это наши пилоты превратили в металлолом!
– написали в 63 бригаде.
Кроме этого им удалось уничтожить 3 пушки, 2 минометы, 2 "буханки" с личным составом, УАЗ и грузовик.
Как украинские военные уничтожали российскую технику: смотрите видео
Какие еще недавно были потери у врага?
- Ночью 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по военным и промышленным объектам в России и на временно оккупированных территориях. Поражены арсеналы боеприпасов, оборонное предприятие и нефтеперерабатывающий завод.
- Кроме этого, за последние сутки украинские защитники уничтожили еще 770 оккупантов. Всего с начала вторжения ликвидировано около 1 250 150 российских военных. Россия также потеряла 11 662 танка, 24 025 боевых бронированных машин и 132 153 беспилотники.
- Также в ночь на 11 февраля 2026 года украинские войска поразили нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в России, который обеспечивал потребности оккупационной армии, завод охвачен огнем. Силы обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага на временно оккупированных территориях и на территории России.