Уничтожим черноморский флот и отвоюем Крым, – в Минобороны пригрозили оккупантам

В россии возник переполох после того, когда украинские военные подтвердили, что они могут нанести удар по военным объектам в оккупированном Крыму.

Украинские военные эффективно используют ракетные системы HIMARS для ударов по оккупантам далеко от линии фронта. Сейчас у нас на вооружении боеприпасы с дальностью около 70 километров. Хотя HIMARS может стрелять и боеприпасами на 300 километров, что значительно меняет позицию сил на фронте.

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Поэтому встал вопрос, можно ли будет нанести удар по враждебным позициям в оккупированном Крыму. В украинской разведке подтвердили, что Украина может использовать HIMARS по территории Крыма. И даже назвали главные цели – военные базы и корабли черноморского флота. Ведь именно из последних и производятся ракетные обстрелы всей территории Украины. В том числе и ракетный обстрел центра Винницы, где погибли 25 мирных жителей.

Украина готовится к тому, чтобы уничтожать черноморский флот россии во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердил и замминистра обороны Владимир Гаврилов. Делать это планируется из оружия, получаемого нашей страной от западных партнеров.

Владимир Гаврилов рассказал, что украинские военные наращивают собственные противокорабельные ракеты и ожидают получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм.

"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас. россия должна покинуть Крым, если они хотят существовать как страна", – сказал Владимир Гаврилов.

По его словам, в Украине постоянная угроза со стороны российского черноморского флота. Освобождение острова Змеиный от российских оккупантов было одним из элементов противостояния этой угрозе. А также уничтожение находившихся там рядом кораблей.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны обеспечить безопасность нашему народу", – объяснил Владимир Гаврилов.

В то же время, заместитель министра обороны заявил, что Крым могут вернуть и дипломатическим путем. Так что перед принятием решения нужно будет все обдумать. Единственное, что россия в любом случае должна покинуть Крым.

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