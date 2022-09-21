Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации, – Залужный

Валерий Залужный отреагировал на частичную мобилизацию в россии. Главнокомандующий ВСУ напомнил, что украинские воины уже 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию россии против нашего государства.

Украинские герои обороняют родную землю и наносят врагу колоссальные потери. Залужный подчеркнул, что полномасштабное наступление россиян не испугало украинцев.

Заметьте Россия нарушила основы устава ООН, решение путина о мобилизации – ошибка, – Байден

Украинский народ объединился и достойно встретил врага. Объявление мобилизации в россии – это подтверждение этому. Залужный напомнил, что сотни тысяч украинцев и украинок защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинцы победят.

Зеленский о мобилизации в россии

Владимир Зеленский отреагировал на частичную мобилизацию в россии. Украинский лидер заявил, что свидетельствует о провале кровавой авантюры путина.

Войскам страны-оккупанта катастрофически не хватает офицеров и другого военного персонала. Именно поэтому россия мобилизовала кадетов – ребят, не умеющих воевать. Теперь они погибли.

Путин понимает свое положение. Однако хочет утопить Украину в крови. В частности, крови своих солдат.

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