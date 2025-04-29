В Минобороны заявили о необходимости унификации беспилотных систем

Сегодня Украина имеет возможность выстроить эффективный механизм унификации беспилотных систем для дальнейшего масштабирования производства их лучших образцов.

Об этом говорится в колонке заместителя Минобороны Валерия Чуркина, опубликованной в Интерфакс-Украина, информирует 24 Канал.

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Унификация беспилотных систем

По его словам, речь идет об оптимизации количества типов систем одинакового функционального назначения.

"Это не о шаблонизации или ликвидации конкуренции – это о стандартизации, которая позволяет массово производить лучшие образцы", – сказал Валерий Чуркин.

Он отметил, что оптимальный вариант – десятки унифицированных образцов дронов в определенных категориях вместо сотен различных.

"Это позволит производить больше лучших образцов беспилотников за более низкую цену, быстрее и качественнее обучать дронаров. В итоге – повышение эффективности подразделений БпЛА", – указал он.

В Минобороны указали, что сейчас в подразделениях используется немало дронов, похожих по функционалу, но отличающихся комплектующими, системами управления, боеприпасами. Эти БпЛА разрабатываются и поставляются различными предприятиями. Поэтому имеем такую мультиверсионность в применении технологических решений, компонентной базы и т.д. и это создает вызовы.

"Еще один вызов большого разнообразия БпЛА – обучение операторов. Когда поступают новые образцы дронов, операторы вынуждены заново осваивать технику, проходить доподготовку по особенностям пилотирования, технического обслуживания. Разнообразие моделей существенно усложняет процесс", – говорится в сообщении.

Разные компоненты, разные протоколы, отсутствие единых стандартов – все это снижает эффективность применения даже лучших технических решений. Поэтому нужна унификация,

– указывают в Минобороны.

Указывается, что этот процесс может быть поэтапным. Например, по составляющим: рамы, двигатели, платы инициации, системы управления, боеприпасы. На каждом этапе определяются самые эффективные образцы, которые и закладываются в основу стандартов. Далее – масштабирование.

Мы уже работаем над созданием прозрачных и понятных правил, которые позволят производителям адаптироваться без потери конкурентоспособности,

– отметил заместитель министра.