В Польше есть село, все жители которого живут на одной длинной улице: невероятные фото
Деревня в Польше имеет необычное планирование. Там все дома разместились вдоль одной улицы.
Речь идет о польском селе Сулошово. Оно расположено в 29 километрах от административного центра воеводства города Краков.
Смотрите также У Steam большая распродажа игр польского издателя: скидки до 90%
Завирусившиеся в сети кадры
Оно имеет необычную планировку. Все дома здесь расположены на одной 9-километровой улице.
В сети опубликовали фото с высоты птичьего лета этого населенного пункта. Эти фотографии сразу стали вирусными.
Как выглядит живописное село / Фото с твиттера
По данным Национальной переписи населения и жилищного фонда, на 2017 год в селе Сулошова проживало 5 819 человек.
Фото из уникальной деревни / Фото из твиттера
Все односельчане имеют похожий адрес, отличающийся только номером дома. Они проживают на одной из самых длинных сельских улиц в Польше.
Вид с высоты птичьего лета / Фото с твиттера
Вдоль от домов расходятся длинные полосы земли, которую каждый использует по своему, поэтому они выглядят разноцветными заплатами.
Завирусившиеся в сети кадры / Фото с твиттера
"Я бы не променял это место ни на что другое. Здесь есть свое очарование и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть", – написал один из комментаторов.Любопытно! Это самая длинная деревенская улица в Польше. Ее протяженность достигает 9 км.