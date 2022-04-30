Уникальная поездка, – Лещенко заявил, что лично занимался поездкой Джоли в Украину

30 апреля 2022 , 18:04
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Сергея Лещенко

Сергей Лещенко лично занимался организацией приезда Анджелины Джоли во Львов. Он подчеркнул, что это очень уникальная поездка.

Об этом экснардеп и журналист написал около 18 часов. Он обнародовал фото, где голливудская актриса общается с людьми на улицах Левова.

К теме Анджелина Джоли поддерживает Украину и приехала во Львов: фото, видео

Пока детали не публикует

По словам экснардепа, он является человеком, непосредственно занимавшимся поездкой Джоли. Однако, к сожалению, не рассказал, что именно пришлось сделать, чтобы приехал такой известный человек.

Как лицо, которое непосредственно занималось его приездом в Украину, могу назвать это путешествие уникальным. Извиняюсь, что без подробностей,
– написал Лещенко.

На фото, которое он прикрепил, знаменитость действительно стоит среди украинцев. Она в этот момент общалась с людьми недалеко от железнодорожного вокзала Львова.

Там стоят палатки, где волонтеры оказывают помощь беженцам и переселенцам. Ранее в сети сообщалось, что звезда там пообедала вместе с переселенцами.


Джоли пообедала у львовского вокзала / Фото с телеграмма Сергея Лещенко

 

 

Автор: Олександр Марчак