Университет Драгоманова подтвердил ликвидацию кафедры, где работала скандальная Бильченко
Источник:"Радио Свобода"
Университет Драгоманова подтвердил ликвидацию кафедры, где работала скандальная преподавательница. Речь идет о Евгении Бильченко, которая отметилась скандальными заявлениями о языковом законе.
Решение о ликвидации кафедры принял ученый совет вуза. Об этом сообщили в университете в ответ на запрос журналистов.
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Кафедру, где работала Бильченко, ликвидировали
Ученый совет университета принял решение ликвидировать кафедру культурологии и философской антропологии,
– говорится в сообщении.
Также в вузе заявили, что персонально вопрос относительно профессора Бильченко не рассматривали. Там также добавили, что предложили сотрудникам ликвидированных кафедр должности научно-педагогических работников на конкурсной основе с начала учебного года.
Профессора по культурологии Бильченко требовали уволить из университета за ее антиукраинскую позицию. И 21 июля 2021 года наконец это решение приняли. На своей странице в фейсбуке скандальная Бильченко сообщила, что для ее увольнения вуз даже ликвидировал кафедру.
Коротко о преподавательнице Бильченко
- Скандал возник, когда преподавательница университета Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала сообщение, в котором назвала Украину "онкобольной американской колонией".
- Также она назвала закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".
- Евгения Бильченко также выступала на канале подконтрольных России боевиков. Это было еще в 2018 году. Ее подписали как "активистку Майдана", которая якобы изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе. Еще тогда студенты университета потребовали уволить Бильченко.
- В феврале 2021 года преподавательницу отстранили от занятий, поэтому последние месяцы она не преподавала в вузе.